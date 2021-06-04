Суд отказал «Медузе»* в исключении из реестра СМИ-иноагентов Фото: Андрей МИРЕЙКО

В пятницу, 4 июня, Замоскворецкий суд Москвы принял решение отказать изданию «Медуза»* в удовлетворении иска об исключении из реестра СМИ-Иноагентов.

«По иску издания «Медуза»* к Министерству юстиции РФ в удовлетворении исковых требований отказано», - приводит ТАСС заявление представителя в пресс-службы Замоскворецкого суда.

Напомним, 23 апреля Министерство юстиций России сообщило, что «Медуза»* включена в реестр СМИ- иноагентов. Гендиректор издания Галина Тимченко сообщила, что «Медуза»* обжалует такое решение в суде.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского ведомства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению признание «Медузы»* иностранным агентом в России и считают, что это не будет препятствовать работе этого издания на территории страны.

*СМИ или Некоммерческая организация выполняющее функции иноагента