Прибыль российских банков может достичь 1,7 трлн рублей в 2021 году

Прибыль банков в 2021 году может достичь 1,7 трлн Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В 2021 году банковский сектор в России может получить 1,6-1,7 триллиона рублей прибыли. По данным аналитиков, прогнозы по снижению дохода на 20% по сравнению с прошлым годом не подтвердились.

Как отмечают эксперты, в этом году банкам не пришлось досоздавать резервы по крупным кредитам, необходимый объем участникам рынка удалось создать еще в 2020 году. Кроме того ожидаемый рост просрочек по корпоративным займам оказался растянут во времени, передает газета «Известия».

Также положительное влияние на ситуацию оказалось повышение ключевой ставки ЦБ и увеличение банковской маржи за счет повышения процентов по потребительским кредитам.

На итоговом объеме прибыли также отразится количество процентных ставок, рост займов и качество кредитного портфеля. По информации ЦБ, уже за первый квартал 2021 года прибыль банков составила 578 миллиардов рублей, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что в российском банковском секторе наметилась тенденция повышения ставок по ипотеке. Так, более трети кредитных организаций, входящих в топ-20, ухудшили условия ипотечного кредитования, пишет ФАН.