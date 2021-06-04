Генпрокурор предложил Путину отложить введение новых видов проверок бизнеса Фото: Евгения ГУСЕВА

Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что предложил президенту России Владимиру Путину отложить введение новых видов проверок бизнеса до тех, пока не будет определено, каким именно образом они будут проходить.

В июле этого года в России вступает в силу закон о государственном и муниципальном контроле, который вводит такие новые форматы общения проверяющего и предпринимателя, как выборочный контроль, мониторинговая закупка, рейдовый осмотр, инспекционный визит, что должно проходить только с одобрения прокурора.

Как сообщил Краснов, на прошлой неделе он обратился к российскому лидеру и в правительство с предложением ускорить принятие предусмотренных законом положений о видах государственного и муниципального контроля, которые определяют порядок их осуществления и организации.

«А если они не будут разработаны на момент формирования нами плана контрольных мероприятий на 2022 год, исключить их проведение», - сказал генпрокурор на Петербургском международном экономическом форуме.