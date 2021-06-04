Володин раскритиковал переименование переулка Терешковой в Киеве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководство Украины пытается состояться и удержать власть, переименовывая улицы в столице государства и лишая многих жителей права на родной язык. Это постепенно ведет к разрушению страны. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил председатель российской Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер нижней палаты отметил, что украинские власти планомерно разрушают все, что есть у многонационального украинского народа.

- Они отнимают историю, выдумав события, которые якобы произошли много веков назад. Отвергают факты из более позднего периода. Теперь замахнулись на достижения советского времени. Как еще можно оценить решение о переименовании улиц, названных именами героев - покорителей космоса? Это делается, чтобы удержать власть. Люди, у которых отобрали историю, церковь, право на язык, никогда не простит этого тем, кто так с ним поступает, - подчеркнул Вячеслав Володин.

Глава Госдумы России напомнил, что имя Терешковой носят улицы не только Украины, но и многих стран мира, а заслуги первой женщины-космонавта признаны многими государствами и народами.