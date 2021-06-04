Наклон новой орбитальной станции позволит космонавтам увидеть всю Россию

Наклон орбиты новой станции позволит космонавтам видеть всю Россию Фото: EAST NEWS

Новая национальная космическая станция будет отличаться наклоном орбиты от МКС. За счет этого с новой станции будет открываться более широкий обзор на Землю. У МКС градус наклона меньше 52 градусов, у будущей национальной станции он дойдет до 97 градусов.

Отмечается, что при угле 97 градусов плоскость орбиты станции будет менять положение одновременно с Солнцем, с той же скоростью. Иными словами, если подобрать правильное положение плоскости относительно Солнца, можно «остановить время», пишет газета «Известия».

Планируется, что станция будет пролетать над выбранными участками Земли всегда в одно и тоже время, таким образом, территорию России будет видно практически на 90% всех витков. При этом с орбиты МКС космонавты могли видеть только 15-20% территории страны.

Еще одним плюсом изменения угла наклона орбиты станет трасса ракеты при выведении пилотируемого корабля на новую станцию. При запуске на МКС большая часть маршрута ракеты проходит над водами океана. В результате, если ракета бы упала, космонавты оказались бы в воде. Если же ракета полетит к станции с углом наклона 97 градусов, она упадет на сушу, например, в Сибири. Здесь натренированные космонавты спокойно смогут прождать несколько часов, пока за ними придет помощь.