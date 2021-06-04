Глава фонда «Сколково»: Прототип сети 6G появится через пять лет Фото: Татьяна МЕЕЛЬ

Появление прототипа технологии связи шестого поколения 6G можно ожидать в течение ближайших пяти лет. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович в ходе Петербургского международного экономического форума.

- Сложно сказать точно, однако специалисты считают, что сеть 6G появится за десятилетие. Я имею в виду появление на рынке. Что касается прототипа технологии связи шестого поколения, то он может появиться в течение пяти лет, - сообщил Аркадий Дворкович, чьи слова цитирует издание РИА Новости.

Напомним, что в начале марта мобильный оператор МТС запустил в российской столице первую пилотную пользовательскую сеть 5G. Данная сеть будет работать в диапазоне 4,9 ГГц в 14 популярных общественных местах на территории Москвы.

Как писал сайт kp.ru, накануне замглавы научно-технического центра Научно-исследовательского института радио Евгений Девяткин заявил, что шестое поколение сотовой связи может появиться в России в 2035 году.