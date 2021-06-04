Финдиректор Мосбиржи рассказал, во что вкладывают деньги россияне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член правления и финансовый директор Московской Биржи Максим Лапин рассказал, во что вкладывают деньги россияне. По словам экспертов, интерес к игре на бирже растет. Это один из способов сохранить сбережения, так как банки сегодня предлагают очень скромные проценты по депозитам.

- Половина средств, вкладываемых инвесторами, приходится на облигационные портфели: государственные и корпоративные. Вторая половина выбирает акции и биржевые паевые фонды. Это консервативный портфель для инвестора непрофессионала, здесь минимум рисков, - комментирует NEWS.ru Максим Лапин.

В 2020 году на биржу пришли 9 миллионов россиян. В этом году цифра серьезно увеличится.

По самым скромным прогнозам, число уникальных брокерских счетов вырастет до 15 миллионов.

- Оптимистическая оценка отдельных участников рынка - что к концу года будет порядка 20 миллионов счетов. Тренд продолжается, - заключил Лапин.