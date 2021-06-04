РФПИ не получал критических замечаний ЕМА при исследовании «Спутника V» в ЕС Фото: REUTERS

Европейское агентство по лекарственным средствам не выявило критических замечаний по производственной и клинической части при исследовании российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в пятницу, 4 июня, рассказал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава фонда обратил внимание на профессиональную работу технических специалистов организации.

- Хотело бы отделить работу технической части Европейского регулятора, которая пока что не выявила значительных критических замечаний, и некоторые политические высказывания, которые мы видим в рамках дезинформационной кампании, которая ведется против российского препарата, - сказал Кирилл Дмитриев.

Он сообщил, что время регистрации российского препарата, зависит от европейского агентства. Кирилл Дмитриев рассчитывает, что рабочий процесс не будет политизирован.

Как писал сайт kp.ru, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, несколько государств уже обратились к России с предложением взаимно признать паспорта вакцинации против коронавирусной инфекции.