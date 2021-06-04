Мурашко: процесс оценки ЕМА и ВОЗ вакцины «Спутник V» идет планово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Процесс оценки российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» специалистами Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства лекарственных средств идет в плановом режиме. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

- У нас все идет планово. Дальше ВОЗ и ЕМА должны подготовить отчет, доделать какие-то рекомендации по доработке тех или иных вопросов по вакцине. Пока что критических каких-то вопросов мы не получали, я думаю, что вся работа идет в плановом режиме. Мы ждем результатов, - сообщил министр.

Напомним, что в конце апреля Михаил Мурашко сообщал о завершении первого этапа экспертизы российской вакцины от коронавируса экспертами Европейского агентства лекарственных средств.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщал, что РФПИ не получал критических замечаний от европейских специалистов по исследованию «Спутника V» в Евросоюзе.