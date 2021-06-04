МЧС России предложило ввести уроки противопожарной безопасности в школах и вузах Фото: Артем КИЛЬКИН

Российское министерство по чрезвычайным ситуациям направило в Минпросвещения и Минобрнауки предложения ввести в школах и высших учебных заведениях страны отдельные часы по изучению правил противопожарной безопасности. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщил заместитель главы ведомства Алексей Серко на Петербургском международном экономическом форуме.

- Мы предлагаем проводить такие тематические часы в рамках курсов ОБЖ и БЖД. Элементарные правила пожарной безопасности жизненно необходимо знать с детства. И мы, взрослые, обязаны научить этому наших детей. Студентам надо рассказывать чуть больше, например, объяснить им правила оказания первой помощи после пожара, - сказал замминистра, чьи слова цитирует РИА Новости.

Алексей Серко отметил, что только каждый пятый человек умеет пользоваться огнетушителем. По его мнению, если правилам пожарной безопасности обучать с детства, то человек уже никогда не допустит ошибки в случае реальной опасности.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава российского министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил, что после трагедии в Казани была проверена безопасность всех российских школ.