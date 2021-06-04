Закон об электронной регистрации рождений и смертей планируют принять в июне 2021 Фото: REUTERS

Закон об электронной регистрации рождения и смерти, а также предоставление услуг ЗАГС по экстерриториальному принципу, должен быть принят уже в июне этого года. Об этом сообщил глава Минюста России Константин Чуйченко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Минюст России уверен в скорых перспективах по предоставлению услуг в сфере ЗАГС по экстерриториальному принципу. Государственной думой в скором времени во втором и третьем чтении будет рассмотрен и, мы надеемся, принят подготовленный Минюстом России законопроект. С его принятием граждане смогут обращаться за услугами в любой орган ЗАГС», - приводит РИА Новости слова министра юстиции.

Как отметил Чуйченко, этот закон будет формировать правовые основы для внедрения таких «электронных суперсервисов», как «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека», которые помогут получать услуги по регистрации смерти и рождения без посещения ЗАГСа. По его словам, сведения из записи акта о рождении могут отправляться сразу в личный кабинет родителей на Госуслугах.