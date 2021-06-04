Рогозин намерен обсудить с главой NASA ситуацию на МКС 4 июня 2021

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин собирается в ходе телефонного разговора в пятницу, 4 июня, обсудить с главой NASA Биллом Нельсоном ситуацию на Международной космической станции (МКС). Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У меня сегодня вечером состоится телефонный разговор с господином Нельсоном, главой NASA, и это (ситуация на МКС) одна из тем, которые мы будем сегодня обсуждать», - сказал глава Роскосмоса.

Напомним, накануне, 29 мая, появилось сообщение о том, что космический мусор влетел в канадский дистанционный манипулятор на Международной космической станции и оставил в нем дырку. Как отмечалось, это не отразилось на работе робототехнического устройства. Ранее сообщалось, что на МКС была выявлена утечка воздуха. Чтобы ее обнаружить космонавтам приходилось на время изолироваться в разных отсеках. Позже они нашли предполагаемое место утечки воздуха на станции при помощи пакетика чая, движение которого в невесомости в сторону течи воздуха за борт станции было зафиксировано камерами.