Пенсионный фонд предупредил россиян об изменении графика выдачи пенсий в июне

ПФР объяснил, кто в июне получит пенсию заранее Фото: Shutterstock

Из-за праздничных дней некоторые пенсионеры получат в июне выплаты досрочно. Об этом сообщили в Пенсионном фоне России. Речь идет о регионах, где почта и банки не будут работать 12, 13 и 14 июня.

Как отметили в ведомстве, в каждом регионе график выплат пенсий будет составляться индивидуально, исходя из графика работы местных почтовых отделений и банков. Если же в праздничные и выходные дни учреждения продолжат работать, то россияне смогу получить пенсию день в день, передает «Российская газета».

Сообщается, что для некоторых регионов график уже согласован. Так, жители Краснодара выплаты за 12 число получат раньше на день. В Ульяновской области городские почтовые отделения начнут выдавать пенсию за 12 число 10 июня, а сельские — 11 числа. В столичных почтовых отделениях выплаты за праздничные дни начнут начисляться уже 9 июня, передает телеканал «360».