«Аэрофлот» рассчитывает на открытие авиасообщения с Египтом в ближайшие дни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская авиационная компания «Аэрофлот» рассчитывает на возобновление авиасообщения с Египтом в ближайшие дни. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил генеральный директор компании Михаил Полубояринов в рамках Петербургского международного экономического форума.

- Достаточно сложно заменить турецкий рынок. Мы ожидаем открытия рейсов в Египет в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать, - сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Напомним, что накануне РФ продлила приостановку авиационного сообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за неблагоприятное эпидемиологической ситуации в этих государствах.

Как ранее писал сайт kp.ru, заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Богданов также заявил о возобновлении чартерных рейсов с Египтом в ближайшее время.