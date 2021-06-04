Глава РФПИ: ВОЗ может одобрить вакцину «Спутник V» в течение двух месяцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Всемирной организации здравоохранения могут одобрить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в течение ближайших двух месяцев. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в рамках Петербургского международного экономического форума.

- Мы считаем, что ВОЗ может одобрить вакцину буквально в течение пары месяцев. В Европе пока что позитивные результаты проверки, нет критических замечаний, - сказал он в ходе беседы с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, ранее руководитель российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что процесс оценки российского препарата, разработанного центром имени Гамалеи, специалистами Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства лекарственных средств идет в плановом режиме.

Напомним, по словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фонд пока что не получал критических замечаний от специалистов Европейского союза по исследованию «Спутника V».