В России 4 июня 2021 выявлено 8 947 новых случаев заражения коронавирусом за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 947 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на пятницу, 4 июня 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 5 108 129 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили в 84 российских регионах. При этом из заболевших около 15 процентов не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 2 817. Второе место по количеству заразившихся COVID-19 остается за Санкт-Петербургом, где заболели 834 человека. Тройку замыкает Московская область с показателем 766.

Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 377 летальных исхода, а вылечили 8 530 пациента с COVID-19. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 123 037 заболевших, всего выздоровели 4 720 512 человека.