В России разработали высокоточное ослепляющее оружие боеприпас Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России разработали новейший российский боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия. Об этом сообщили в «Ростехе», уточнив, что новинка в калибре 76 мм и весом 2,8 кг создает в полтора раза более плотную ослепляющую завесу по сравнению с аналогами.

«Главная особенность изделия - в полтора раза увеличенная в сравнении с аналогами плотность комбинированной завесы от боеприпасов с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением», - говорится в заявлении «Ростеха».

Боеприпас создан в ЦНИИточмаше. Как отмечается, при возникновении угрозы новое оружие выстреливает в опасном направлении и создает завесу аэрозольно-дипольных помех, что «ослепляет» системы наведения высокоточных боеприпасов противника.

«Боеприпас сможет применяться в составе оборонительного… в любых климатических условиях … Уверены, что новинка будет востребована на экспортных рынках», – отмечено в сообщении.

Как уточнили в Ростехе, боеприпас будет впервые продемонстрировано военным на форуме «Армия-2021», а государственные испытания изделия завершатся в этом году.