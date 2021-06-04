Путин подписал закон о запрете на участие в выборах причастным к экстремистским организациям Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах любых уровней для тех, кто причастен к деятельности экстремистских организаций. Документ в пятницу, 4 июня, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Права избираться на все выборные должности лишаются лица, которые по решению суда признаны причастными к деятельности экстремистских и террористических организаций, в том числе те, кто поддерживал такие организации в интернете. Запрет будет распространяться на любые выборы.

Учредители и главы подобных организаций не смогут быть избраны в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете организации. Другим причастным к экстремистским движениям нельзя будет претендовать на выборные должности в течение трех лет.

- Причастностью к деятельности экстремистских или террористических организаций считается непосредственная реализация целей и форм деятельности, в том числе отдельных мероприятий, выражение поддержки таким организациям, предоставление им помощи, - говорится в документе.

Отмечается, что закон не распространяется на те выборы, которые были назначены до его вступления в силу.