Глава OMV: строительство «Северного потока-2» завершат в 2021 году Фото: REUTERS

Укладку газопровода «Северный поток – 2» завершат в текущем году. Такой прогноз сохранил глава австрийской OMV Райнер Зеле, отметив, что проект имеет большое экологическое значение.

«В этом году», - заявил глава OMV, комментируя вопрос, есть ли предположения, когда строительство трубопровода будет завершено.

Как сообщает Зеле, проект важен, в том числе из-за того, что внесет большой вклад в достижении экологических целей Европы. По его словам, газ является очень хорошим решением для снижения выбросов СО2 в краткосрочной перспективе.

«Я знаю, что часто говорят, что ископаемое топливо должно быть запрещено, потому что оно становится источником выбросов СО2. Но я бы настойчиво рекомендовал Европе заместить уголь газом», - отметил он.

Зеле также отметил, что команда компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG очень профессиональна и делает все возможное для скорейшего завершения строительства газопровода.

Напомним, ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено в 2021 году, уточнив, что специалистам осталось проложить всего 100 километров труб.