Песков: Путин готов говорить с Байденом на любые темы, в том числе о Белоруссии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин готов поговорить с американским коллегой Джозефом Байденом на любые темы, в том числе обсудить с ним ситуацию с Белоруссией. Не исключено, что в ходе саммита главы государств может также затрагиваться тема Украины. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Путин на встрече с Байденом готов дать пояснения по любой теме, в том числе по Белоруссии и Украине. Встреча президентов России и США будет длиться столько, сколько Путин и Байден посчитают необходимым. Жестко запланированного времени нет. Они пообщаются тет-а-тет и, возможно, с делегациями, - рассказал пресс-секретарь российского лидера.

Как писал сайт kp.ru, накануне официальный представитель Кремля призвал не завышать ожидания от встречи президентов России и США, поскольку крайне велик потенциал разногласий и конфликтов между двумя странами. Несмотря на это, Дмитрий Песков отметил, что начало диалога глав двух государств является положительным шагом.