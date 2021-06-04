Экономист спрогнозировал укрепление рубля после исключения доллара из фонда национального благосостояния Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия планирует избавиться от долларовых активов в структуре Фонда национального благосостояния. Американскую валюту заменят вложениями в евро, золото и юань.

Экономист Василий Колташов назвал данное решение правильным и логичным. Это не только добавит стабильности, но и укрепит рубль.

- Рассчитывать, что отношения России и США станут вразумительными после встречи президентов – не стоит. Отказ от доллара позволит защитить нашу страну от американской инфляции, которая вызвана колоссальной эмиссией доллара, - заключил экономист в беседе с ФАН.

Ранее сообщалось, что в Фонде национального благосостояния РФ больше не будет долларов. Зато появится золото. Доля британского фунта снизится, а доля евро и юаня наоборот, подрастет. Об этом в четверг заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках Санкт-Петербургского экономического форума. Перераспределение, по его словам, состоится в течение месяца.

После изменений структура фонда будет выглядеть следующим образом: 40% - в евро, 30% - в китайских юанях, 20% - в золоте, по 5% - в фунтах стерлингов и японских йенах