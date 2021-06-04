Reuters: Евросоюз одобрил запрет на полеты над Белоруссией Фото: Иван ВИСЛОВ

Послы Евросоюза одобрили запрет для европейских авиационных компаний летать над территорией Белоруссии. Об этом в пятницу, 4 июня, пишет агентство Reuters, ссылаясь на информацию трех дипломатов.

- Послы сегодня приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям летать над территорией и приземляться в аэропортах Евросоюза, а также запретить авиакомпаниям Европы летать над Белоруссией. Данное решение является частью более широких экономических санкций против республики, - говорится в материале издания.

Сообщается, что обсуждение ограничений для авиалиний были начаты в связи с инцидентом с самолетом Ryanair, которые накануне совершил экстренную посадку в Минске.

Решение европейских послов должно вступить в силу в полночь по центральноевропейскому времени, то есть в 01:00 по московским часам. Дипломаты сообщили также, что возражений со стороны стран Европейского союза по решению, достигнутому послами, не ожидается.