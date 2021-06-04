Депутат Бессараб оценила вероятность введения выходного дня 31 декабря

В Госдуме оценили возможность введения выходного дня 31 декабря Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила возможность введения выходного дня 31 декабря на постоянной основе. Политик отметила, что сделать это будет не сложно.

«Я думаю, что объективно такая возможность имеется. Сегодня в Российской Федерации в официальном календаре 14 праздничных дней, и 31 декабря, скорее всего, войдёт именно в этот календарь. При этом если выходной праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, то, как мы знаем, он переносится. И в связи с этим порядком у нас как раз скапливаются те самые праздничные дни, новогодние каникулы, майские праздники, которые мы все очень любим», — цитирует депутата RT.

Бессараб добавила, что в календаре можно просто переставить какие-то праздничные дни и тогда россияне получат полноценные новогодние праздники с 31 декабря по 7 января, которые так приглянулись населению.

Напомним, ранее о том, что россияне могут получить выходной 31 декабря, сообщили в Минтруде РФ. Глава ведомства отметил, что этот вопрос прорабатывается, пишет ОТР.