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Политика4 июня 2021 12:40

Кремль: Путин расстроился итогом хоккейного матча России с Канадой

Смотрел ли президент игру, Пескову неизвестно
Абдулла ШАКИРОВ
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Путин расстроился проигрышем сборной России канадцам на ЧМ по хоккею

Путин расстроился проигрышем сборной России канадцам на ЧМ по хоккею

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин расстроился проигрышу российских хоккеистов в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время ПМЭФ-2021.

Представитель Кремля отметил, что не знает, смотрел ли президент игру. Песков признался, что Путин «расстроился итогами матча вместе с нами».

Напомним, накануне россияне проиграли канадцам со счетом 1:2 в овертайме матч четвертьфинала хоккейного ЧМ. Исход этого поединка на льду решил всего один эпизод. В дополнительное время российские спортсмены пропустили в свои ворота роковую шайбу от канадцев.

Примечательно, что к этому матчу российская команда подходила в ранге неоспоримого фаворита - Канада вошла в стадию плей-офф со скрипом.

Сайт kp.ru писал, что произошло после матча межу сборными России и Канады.