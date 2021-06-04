Кремль: Путин расстроился итогом хоккейного матча России с Канадой

Путин расстроился проигрышем сборной России канадцам на ЧМ по хоккею Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин расстроился проигрышу российских хоккеистов в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время ПМЭФ-2021.

Представитель Кремля отметил, что не знает, смотрел ли президент игру. Песков признался, что Путин «расстроился итогами матча вместе с нами».

Напомним, накануне россияне проиграли канадцам со счетом 1:2 в овертайме матч четвертьфинала хоккейного ЧМ. Исход этого поединка на льду решил всего один эпизод. В дополнительное время российские спортсмены пропустили в свои ворота роковую шайбу от канадцев.

Примечательно, что к этому матчу российская команда подходила в ранге неоспоримого фаворита - Канада вошла в стадию плей-офф со скрипом.

Сайт kp.ru писал, что произошло после матча межу сборными России и Канады.