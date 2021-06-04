МВД прокомментировало обращение жены инспектора ДПС к Путину. Фото: стоп-кадр с видео Илькина Исмаилова, судебного департамента в Новосибирской области, стоп-кадр с видео группы «В Азербайджане»

Угроз в адрес супруги арестованного в Новосибирской области инспектора ГИБДД не поступало. Она записала обращение к российскому президенту Владимиру Путину по совету своего адвоката для привлечения внимания общественности к данной ситуации. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Сегодня утром в интернете появилось видео с женщиной, которая назвала себя супругой арестованного полицейского в Мошковском районе Новосибирской области сотрудника полиции. Женщина сообщила, что в ее адрес и в адрес ее близких якобы поступили угрозы и попросила защитить ее.

- Информация об угрозах не соответствует действительности. В ходе опроса жены полицейского установлено, что она сделала публичное заявление по совету своего адвоката с целью привлечения внимания к указанной ситуации. Угроз в ее адрес и в адрес ее родственников не поступало, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, накануне инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Toyota, который требования об остановке не выполнил. После преследования машина остановилась у придорожной гостиницы, а ехавшие в нем мужчины попытались скрыться. Сотрудник полиции смог задержать одного из них, однако двое других нарушителей вернулись и попытались оказать сопротивление.

Один из инспекторов достал табельное оружие. Во время борьбы произошел непроизвольный выстрел в одного из сопротивлявшихся, в результате чего 19-летний молодой человек скончался. В отношении полицейского возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и превышении должностных полномочий.