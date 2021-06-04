Глава Минтруда Котяков: любой работодатель может ввести четырехдневную рабочую неделю. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Министр труда РФ Антон Котяков оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели в стране. Это, по мнению министра, должен решать работодатель.

Сегодня у любого работодателя есть возможность с помощью дистанционной занятости уладить этот вопрос.

Принимать решение нужно исходя из производственной необходимости. Что касается финансовой стороны вопроса, то министр отметил, что это также должен решить работодатель.

Антон Котяков прокомментировал еще одну тему – количество выходных дней у россиян. В 2020 году 31 декабря сделали выходным, скорее всего, в 2021 году россияне тоже будут отдыхать перед Новым годом.

-Предложение назначить 31 декабря 2021 года в России выходным днем не изменило общее число дней для отдыха в текущем году. 31 декабря выходной почему? Потому что оно выпало на субботу. А суббота традиционно нерабочая в России, - отметил Котяков в беседе с Life.ru.