Песков: Киев не скрывает настрой на подмену минских договоренностей на «что-то другое» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские власти настроены на подмену минских договоренностей на «что-то другое» и практически не скрывают этого. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума.

- Наверное, идет весьма не тщательно скрываемый настрой Украины на какую-то подмену на что-то минских договоренностей, - отметил пресс-секретарь российского президента.

Дмитрий Песков сообщил также, что в настоящее время продолжается работка по подготовке встречи лидеров в нормандском формате, однако идет данная работа «очень-очень вязко». Есть понимание, что этот саммит должен состояться.

- Есть понимание, что должны встречаться главы МИД и должен пройти и саммит, но надо перед этим проделать «домашнюю работу». Работа по подготовке встреча продолжается, но очень-очень вязко, - сказал он.

Как писал сайт kp.ru, Владимир Путин готов поговорить с американским коллегой Джозефом Байденом на встрече в Женеве на любые темы, в том числе обсудить с ним ситуации с Белоруссией и Украиной.