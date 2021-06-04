Губернатор Василий Орлов: В Амурской области до 2030 года построят 3 млн квадратных метров нового жилья

Глава региона Василий Орлов представил президенту компании Сергею Гордееву ключевые инвестиционные площадки для развития жилищного строительства в регионе. Фото: пресс-служба Правительства Амурской области.​

Амурская область ведет переговоры о сотрудничестве с одним из крупнейших российских застройщиков ГК «ПИК». В рамках Петербургского международного экономического форума глава региона Василий Орлов представил президенту компании Сергею Гордееву ключевые инвестиционные площадки для развития жилищного строительства в регионе. По словам губернатора, до 2030 года в Амурской области планируется построить около 3 миллионов квадратных метров жилья.

- Мы рассчитываем, что группа компаний «ПИК» зайдет в Амурскую область по программе «дальневосточного квартала», которая предполагает жилую застройку на площади более 100 тысяч квадратных метров, - рассказал Василий Орлов. - В Приамурье уже определены несколько территорий под подобную застройку. Сотрудничество с «ПИК» позволит значительно улучшить качество строящегося жилья, внедрить в регион лучший строительный опыт и современные технологии.

«Дальневосточный квартал» - проект, разработанный Минвостокразвития России. Предполагается, что программа по возведению современных микрорайонов с комфортной планировкой задаст новый, более высокий стандарт строительства на Дальнем Востоке. В Благовещенске пилотными площадками «Дальневосточного квартала» стали микрорайон «Северный», территория «Лазурного берега», «Серебряная миля». Благодаря участию в программе застройщик сможет получить статус резидента территории опережающего развития. Сейчас Минвостокразвития разрабатывает пакет преференций, направленных на распространение режима ТОР на проекты комплексной застройки. В частности, застройщику в льготном режиме будут предоставляться земельные участки, а также компенсироваться часть затрат на технологическое присоединение к сетям.

Планируется, что соглашение о сотрудничестве между Амурской областью и ГК «ПИК» будет подписано осенью этого года на Восточном экономическом форуме. В ближайшее время представители компании посетят регион, чтобы познакомиться с площадками под возможное строительство.