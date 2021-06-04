Песков: закон об иноагентах защищает интересы России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает оправданным закон об иностранных агентах для защиты интересов России в условиях, когда на мировой арене нарушаются нормы дипломатии. Об этом пресс-секретарь российского президента заявил в пятницу, 4 июня, на полях Петербургского международного экономического форума в ходе беседы с журналистами.

- Сейчас перестали даже пытаться как-то прикрываться нормами дипломатии, когда речь идет об иностранном вмешательстве в дела другого государства. Здесь методы защиты национальных интересов оправданы. Наш закон, по которому СМИ с иностранным финансированием могут признаваться иноагентами, направлен на защиту национальных интересов, - отметил Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что данные закон не является копией аналогичных законов в других странах, однако скопирован сам принцип.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла информацию об ущемлении прав СМИ-иноагентов в России.