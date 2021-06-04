Евросоюз начал антимонопольное расследование против Facebook Фото: Анастасия ОСИПОВА

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении американской компании Facebook. Об этом в пятницу, 4 июня, говорится в заявлении ЕК, распространенном в Брюсселе.

- Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование, в рамках которого специалисты оценят, нарушила ли компания Facebook правила конкуренции Евросоюза, используя рекламные данные, собранные, в частности, от рекламодателей, чтобы конкурировать с ними на рынках, - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, Роскомнадзор заявил, что социальные сети, в том числе Facebook, обязаны до 1 июля текущего года локализовать в России базы данных российских пользователей.

Напомним, что недавно появилось сообщение о том, что Twitter могут оштрафовать еще на 24 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный в РФ контент. За такое же нарушение дополнительный штраф на сумму в 20 миллионов рублей могут назначить компаниям Google и Facebook.