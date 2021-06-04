Власти Польши назвали опасным решение Дании остановить строительство газопровода Baltic Pipe Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава считает опасными попытки Дании остановить строительство газопровода Baltic Pipe. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел республики Марчин Пшидач.

Как отметил министр, польское правительство получило информацию о том, что апелляционный совет по вопросам окружающей среды Дании отозвал экологическое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для такого решения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы.

Глава МИД Польши заявил, что одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, и работы по строительству трубопровода идут уже полным ходом, поэтому в решение о приостановке этого проекта возможно скрываются не только экологические вопросы.

«Мы постараемся как можно скорее выяснить, в чем дело, - сказал Пшидач. - Часто за экологической тематикой могут скрываться другие интересы … Попытки заблокировать Baltic Pipe опасны для Польши, Украины и соседних стран», - заявил глава внешнеполитического ведомства республики.

Пшидач подчеркнул, что Варшава заботится не только о своих интересах, но хочет быть поставщиком для других государств. По его словам, завершение этого проекта не только в интересах Польши, но и Центральной Европы. «Рассчитываем на благосклонность датского правительства», - добавил он.