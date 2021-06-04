Лукашенко назвал действия Запада против Минска попыткой «дотянуться до России» Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что санкции Запада против Минска – это попытка дотянуться до России.

Как отметил белорусский лидер во время встречи с работниками предприятия «Гранит», западные страны хотят использовать Белоруссию как Украину и тем самым «накатить на Россию». Лукашенко заявил, Минск никогда не будет против Москвы, потому что русские – это «наши люди», передает «БелТА».

«Украиной мы не можем стать. Мы не можем воевать против России, русских…Поэтому и идет этот накат», – отметил президент.

Также Лукашенко считает, что недружественные действия Запада против Белоруссии связаны с конкуренцией на мировом рынке, который «сжался» в период пандемии коронавируса. Белорусский лидер призвал население держаться, «чего бы это ни стоило», и не волноваться за правительство и президента.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лукашенко сообщил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным вместе противостоять санкциям Запада.

Накануне директор службы безопасности России Сергей Нарышкин заявил, что страны Запала ведут против России и Белоруссии гибридную войну.

Напомним, что 24 мая саммит ЕС постановил ввести новые рестрикции против Белоруссии на фоне экстренной посадки рейса Raynair. Меры безопасности, принятые президентом Белоруссии, были названы "воздушным пиратством". Сам же Лукашенко отметил, что действовал в целях безопасности и сохранения жизни граждан после предупреждения Швейцарии о минировании борта.

Россия выступила против односторонних санкций в отношении Белоруссии. Сайт kp.ru писал, как Белоруссия попросила защиты России от санкций Запада.