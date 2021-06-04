Крупнейшие спонсоры призывают отложить Олимпиаду в Токио до осени 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Крупные японские спонсоры летних Олимпийских игр в Токио, которые должны начаться через 50 дней, призывают в частном порядке перенести спортивное мероприятие на конец сентября или октябрь текущего года в надежде, что это поможет собрать на трибунах больше зрителей.

Как передает Financial Times, организаторы Олимпиады получили в последние дни несколько подобных предложений. Уточняется, что 47 крупных японских компаний вложили в проведение игр в общей сложности свыше 3 млрд долларов, и сегодня они все больше опасаются, что эти деньги не окупятся. Кроме того, опросы японцев показывают, что 80 процентов жителей выступают за ее перенос или и вовсе отмену.

«Не думаю, что такое предложение серьезно повлияет на организаторов, потому что они очень серьезно настроены на открытие Игр 24 июля. Однако намного разумнее провести состязания позже, когда … станет прохладнее и, возможно, к ним ослабнет негативное отношение со стороны населения», - приводит FT слова директора одного из спонсоров Олимпиады.

Напомним, ранее глава координационной комиссии Игр Джон Коут заявил, что олимпиада в Токио в текущем году состоится, даже если в городе введут чрезвычайное положение на фоне распространения коронавирусной инфекции.