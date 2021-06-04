Глава РФПИ: Россия может открыться для «вакцинного туризма» с июля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия может открыться для «вакцинного туризма», то есть открыть свои границы для привитых от коронавирусной инфекции туристов, с июля текущего 2021 года. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

- Россия с июля может открыться для вакцинного туризма, - сказал он в ходе своего выступления на панели Петербургского международного экономического форума «Борьба с инфекциями: риски будущего».

Как писал сайт kp.ru, ранее Кирилл Дмитриев также сообщил, что Всемирная организация здравоохранения может одобрить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в течение ближайших двух месяцев.

По словам главы РФПИ, фонд пока не получал критических замечаний от специалистов ЕМА по исследованию российского препарата.