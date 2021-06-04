Кремль: Путин постепенно возвращается к работе в офлайн-режиме

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин к графику работы в офлайн-формате. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что возвращение к прежнему режиму работы происходит плавно.

«Он (Путин) уже вернулся в офлайн-режим, только не полностью», - сказал представитель Кремля на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) в пятницу, 4 июня.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что на сегодняшний день у российского президента идет «плановое возвращение» в прежний режим, а также указал на то, что пандемия коронавирусной инфекции еще не ушла. Песков подчеркнул, что всё еще необходимо соблюдать ограничительные меры, в связи с чем российский лидер «тоже делает это всё плавно».

В середине мая представитель Кремля сообщил, что график работы президента будет организован в соответствии с актуальными рекомендациями по профилактике коронавирусной инфекции.