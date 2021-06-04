Пассажирский Airbus из Петербурга экстренно сел в Шереметьево Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В аэропорту Шереметьво совершил экстренную посадку пассажирский самолет Airbus А-321, летевший рейсом Санкт-Петербург – Москва.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, у лайнера сработал датчик неисправности. Он уточнил, что посадка самолета прошла в штатном режиме, в результате инцидента никто не пострадал.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 31 мая, в Москве экстренно сел самолет Airbus A-321, летевший из Сочи. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту Шереметьево. Сообщалось, что в салоне ощущался запах горелой проводки. По некоторым данным, перед тем, как взмыть в воздух, Airbus A-321 проверили техники. Кроме того, полет проходил в штатном режиме и ни у кого беспокойства не вызвал.

Ранее в Краснодаре из-за технических проблем экстренно сел самолет, летевший из Египта в Минск.