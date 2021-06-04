Военный вертолет Киргизии совершил аварийную посадку на границе с Таджикистаном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 4 июня, военный вертолет Сил воздушной обороны Киргизии совершил аварийную посадку недалеко от границы с Таджикистаном. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

«Военный вертолет совершил аварийную посадку», - говорится в сообщении ведомства, не уточнив число пострадавших.

В спецслужбе сообщили, что на борту вертолета не было главы Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева. Ранее ряд СМИ заявили, что вертолет направлялся в зону обострения на киргизско-таджикской границе.

Напомним, Киргизия заявила, что Таджикистан в ночь на пятницу, 4 июня, нарушил достигнутые ранее договоренности по государственной границе. Как писал сайт kp.ru, в киргизском правительстве сообщили, что «для урегулирования сложившейся ситуации» на место выехал глава Государственного комитета национальной безопасности, который является руководителем делегации Киргизии по делимитации и демаркации границы с Таджикистаном.