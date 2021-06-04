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Общество4 июня 2021 13:36

В России могут появиться климатические мигранты

Стремительное изменение климата приведет к тому, что в ряде регионов станет ещё жарче, и начнутся проблемы с водой
Ксения АНУФРИЕВА
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В России могут появиться климатические мигранты

В России могут появиться климатические мигранты

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России могут появиться климатические мигранты из стран, где из-за изменения климата станет слишком жарко. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщила российский вице-премьер Виктория Абрамченко на полях Петербургского международного экономического форума

В соответствии с прогнозами Международной группы экспертов по изменению климата, на планете в настоящее время происходит стремительно изменение климата. Это может привести к тому, что в некоторых регионах станет ещё жарче и начнутся серьезные проблемы с водой, что приведет к климатической миграции.

Вызвать поток мигрантов также может затопление прибрежных территорий в ряде регионов.

- Климатические мигранты - это очень острая тема. Они могут появиться в России - это корректно, - сообщила Виктория Абрамченко, чьи слова цитирует РИА Новости.

Вице-премьер добавила, что благодаря большой территории нашей страны, у РФ высокий потенциал для адаптации к изменениям климата. Тем не менее, если людям будет некомфортно где-то жить из-за того, что климат станет более засушливым, то они будут мигрировать.