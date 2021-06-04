В России могут разрешить прививки от коронавируса для детей с 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

В России в настоящее время рассматривается разрешение для некоторых вакцин от коронавирусной инфекции, чтобы начать вакцинацию детей в возрасте с 12 лет. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме.

- В настоящее время рассматривается разрешение на применение ряд вакцин от коронавирусной инфекции с 12 лет. На российских вакцинах мы разработали клинический протокол исследования для безопасности и эффективности, - сообщил министр.

По словам Михаила Мурашко, в России в ближайшее время начнутся соответствующие исследования и тестирования препаратов для детей.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава РФПИ сообщил, что ВОЗ может одобрить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» в течение ближайших двух месяцев.