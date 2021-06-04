Сенатор Рязанский поддержал идею сделать 31 декабря 2021 года выходным

Сенатор Рязанский поддержали идею сделать 31 декабря 2021 года выходным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал идею сделать 31 декабря 2021 года выходным днем. Сенатор отметил, что пора решить этот вопрос навсегда, а не возвращаться к нему каждый год.

Ведь даже если на официальном уровне 31 декабря остается рабочим, то многие работодатели все равно дают выходной своим сотрудникам.

- Я считаю, что нужно делать 31 декабря выходным без всяких оговорок. Пора уже законодательно закрепить и положить всем спорам конец, - сказал Рязанский Life.ru.

Политик выразил надежду, что в Совфеде поддержат предложение.

Глава Минтруда Антон Котяков подтвердил, что ведомство готово рассмотреть возможность введения дополнительного выходного.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что такая возможность в стране имеется.

- Сегодня в Российской Федерации в официальном календаре 14 праздничных дней, и 31 декабря, скорее всего, войдет именно в этот календарь. На мой взгляд, если мы просто переставим какой-то из праздников и с 31 декабря по 7 января россияне в обязательном порядке будут находиться на новогодних каникулах, это удовлетворит все стороны, - прокомментировала депутат RT.