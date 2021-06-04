Песков об ограничении скорости самокатов: должна быть разумность, главное, чтобы не было опасности

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею об ограничении скорости самокатов. По его словам, должна быть разумность, главное, чтобы не было опасности.

"Главное, чтобы не было опасности. Главное, чтоб увечий никому не было. Но везде, наверное, должна быть разумность", – заявил представитель Кремля, отметив, что сам не ездит на электросамокатах.

Напомним, накануне члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предложили ряд инициатив в части передвижения электросамокатов. В частности, было предложено оснастить такие средства передвижения номерными знаками, а также внести их в ПДД, в том числе ввести ограничение их скорости.

Как писал сайт kp.ru, согласно данным ГИБДД, за прошлый год в России случилась 331 авария с участием самокатов. В результате погибло шесть человек и ранено 347. Однако статистка приводится только по тем происшествиям, в которых замешаны автомобили, поэтому на самом деле таких аварий было гораздо больше.