Минпромторг не увидел необходимости привлекать заключенных к работам в сфере промышленности Дмитрий Ефремов/ТАСС

Необходимости в привлечении заключенных для работы на промышленных предприятиях сейчас нет, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе Петербургского международного экономического форума.

По словам Мантурова, на предприятиях достаточно высококвалифицированных рабочих. При этом он допустил, что заключенные могут работать в строительном секторе. В 2020 году осужденные привлекались к производству марлевых масок, напомнил глава ведомства.

Руководитель ФСИН Александр Калашников ранее предложил активнее использовать труд заключенных вместо мигрантов, 24 мая его поддержали в СК и в Минюсте.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство России решило рассмотреть возможность привлечения осужденных к строительным работам. Он обратил внимание, что подобная практика имела широкое распространение в Советском Союзе

Сайт kp.ru писал, что российские заключенные могут зарабатывать в колонии до 200 тысяч рублей.