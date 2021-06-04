Умер Владимир Каданников, первый президент "Автоваза"

Владимир Каданников умер в возрасте 79 лет. Фото: Николай Никитин/ТАСС

В минувший четверг, 3 июня, в возрасте 79 лет ушел из жизни первый президент «Автоваза» Владимир Каданников, который также генеральный директор предприятия в период с 1988 года по 2005 год. О его смерти сообщили в пресс-службе администрации Тольятти.

«На 80-м году жизни скончался Владимир Васильевич Каданников - Герой социалистического труда и генеральный директор "Автоваза" с 1988 года по 2005 год … Администрация городского округа Тольятти приносит глубокие соболезнования родным и близким Владимира Васильевича. Светлая память», - говорится в заявлении.

Владимир Каданников начал работать на Волжском автозаводе в 1967 году на должности заместителя начальника цеха крупной штамповки прессового производства, и через несколько лет его повысили до директора прессового производства, а позже до директора научно-технического центра ВАЗа. В 1988 году он был избран генеральным директором Волжского объединения по производству легковых автомобилей, а в 1994 году стал первым президентом акционерного общества, позднее возглавил совет директоров ОАО «Автоваз».

В администрации Тольятти заявили, что в период руководства Каданникова в сложных экономических условиях коллектив завода продолжал работать стабильно, а результаты достигались без численных сокращений рабочих.