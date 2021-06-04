Кремль: оппозиция мешает развитию России, только если нарушает закон

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При соблюдении закона оппозиция не мешает развитию страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, развитию России мешает та часть оппозиции, «которая не дружит с законом», и «провоцирует ситуацию». По его словам, именно «выход за рамки закона» мешает развитию государства и «создает неблагоприятный фон».

«Как только ситуация, в том числе и оппозиция, возвращается в рамки закона, ничего не мешает развитию, развитие продолжается», - заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков не согласился с идеей моратория на изменения законодательства в политической сфере. Он полагает, что «политстроительство» не является статикой, а представляет из себя «постоянное движение», поскольку общество и государство не стоят на месте, и «сталкиваются с новыми вызовами». Представитель Кремля подчеркнул, что в данном случае речь идет как о новых вызовах из-за границы, так и об угрозах, связанных с пандемией или изменением климата.

«И если объявить мораторий на изменение законодательства, то мы просто замрем в одном месте, и в какой-то момент набор вызовов не будет соответствовать законодательству», - добавил он.