«АвтоВАЗ» вновь приостановит выпуск некоторых моделей из-за нехватки компонентов Фото: Анар МОВСУМОВ

«АвтоВАЗ» решил приостановить производство некоторых автомобилей в связи с нехваткой комплектующих.

Производство будет временно остановлено на линиях выпуска Lada Xray, Lada Largus, Lada Granta и Niva Legend. Как передает ТАСС, линия по производству моделей Xray, и Largus будет приостановлена с 7 по 9 июня, моделей Granta и Niva Legend – с 7 по 11 июня.

Уточняется, что это уже третий раз за последний месяц, когда линии «АвтоВАЗа» вынуждены простаивать из-за дефицита комплектующих.

Теме временем министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил накануне в рамках ПМЭФ-2021, что дефицита автомобилей из-за проблем с импортными комплектующими в России быть не должно. Вместе с тем он призвал развиваться отечественную компонентную базу.

Как писал сайт kp.ru, в мае Granta стала самой популярной моделью Lada – ее продажи в прошлом месяце достигли 38 284 автомобиля.