Глава МИД Британии призвал привлечь к ответственности причастных к записи интервью Протасевича

Рааб призвал привлечь к ответственности причастных к записи интервью Протасевича. Фото: кадр из видео

Глава британского министерства иностранных дел Доминик Рааб призвал привлечь к ответственности лиц, причастных к записи интервью Романа Протасевича на белорусском телевидении.

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