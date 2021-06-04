Володин заявил о необходимости диалога Путина и Байдена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул необходимость диалога Владимира Путина и Джо Байдена. Он отметил, что Россия ждет открытого диалога.

- Все-таки за последнее время посмотрите, что произошло. Достижения, которые десятилетиями страны, идя навстречу друг другу, выстраивали, стали рушиться, - отметил парламентарий на полях ПМЭФ.

Вячеслав Володин подчеркнул, что многие страны мира обеспокоены, а порой и просто напуганы происходящим вокруг. Все это из-за «позиции Соединенных Штатов Америки».

- Все стало рушиться, и это происходит по вине США в первую очередь. Поэтому такой разговор необходим. И мы надеемся, что нашему президенту удастся сдержать гонку проблем, которые по вине США все больше и больше распространяются по миру, - цитирует RT слова Володин.

Политик признал, что в события, происходящие на мировой политической и экономической арене, показывают, что США «утратили свою субъектность».

Встреча глав государств намечена на 16 июня, она состоится в Женеве. Повестка встречи насыщенная, но некоторые вопросы сторон не сходятся. Экономисты и политологи осторожны в прогнозах относительно встречи, сообщает Свободная пресса.