Матвиенко: у россиян нет украинофобии

Валентина Матвиенко. Фото: Совфед

У россиян нет украинофобии. Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко, призвав разделять украинский народ и русофобский режим.

«Нужно разделять украинский народ и русофобский, националистический режим на Украине», - заявила спикер Совфеда в эфире телеканала «Россия-1».

По ее словам, все, что объединяет наши народы, никуда не исчезнет. Матвиенко уверенна, что мрачные времена в отношениях двух стран в итоге пройдут. Как отметила парламентарий, действия Украины ведут страну в тупик, к национальной катастрофе.

«Все это делается для того, чтобы списать все беды на "злую Россию"», - заявила она, отметив, что у россиян нет «украинофобии», и Москва за все время не приняла ни одного антиукраинского закона.

Матвиенко также напомнила, что более трех миллионов украинских жителей работают в России. По ее словам, возникает вопрос: «Народ Украины является братским для киевских властей?».