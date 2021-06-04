Путин: рост глобального ВВП будет максимальным с 70-х годов Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что мировая экономика в настоящее время возвращается к нормальной жизни. Об этом глава государства сказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 4 июня.

Президент отметил, что рост глобального ВВП будет максимальным с 70-х годов прошлого века.

- Можно с уверенностью сказать, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что рост глобального ВВП будет максимальным с 70-х годов века, - сказал Владимир Путин.