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Экономика4 июня 2021 14:33

Путин: рост глобального ВВП будет максимальным с 70-х годов

Сейчас мировая экономика возвращается к нормальной жизни
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин: рост глобального ВВП будет максимальным с 70-х годов

Путин: рост глобального ВВП будет максимальным с 70-х годов

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что мировая экономика в настоящее время возвращается к нормальной жизни. Об этом глава государства сказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, 4 июня.

Президент отметил, что рост глобального ВВП будет максимальным с 70-х годов прошлого века.

- Можно с уверенностью сказать, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что рост глобального ВВП будет максимальным с 70-х годов века, - сказал Владимир Путин.