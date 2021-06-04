Путин - о странах, которые не помогают вакциной нуждающимся: Своя рубашка ближе к телу Фото: REUTERS

Только десять процентов жителей планеты полностью вакцинировались от коронавируса, тогда как сотни миллионов не имеют доступа к вакцине. Об этом в пятницу, 4 июня, заявил российский президент Владимир Путин сказал во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

- Около 10% жителей планеты вакцинировались полностью, тогда как сотни миллионов не имеют доступа к вакцине. И помощь со стороны стран, которые могли помочь, ничтожна. Как говорят у нас в народе, "своя рубашка ближе к телу". Только в глобальном смысле, - сказал глава государства.

Владимир Путин назвал ничтожной помощь странам, не имеющим возможности вакцинировать свое население. Глава государства подчеркнул, что опасность вспышек эпидемии коронавирусной инфекции сохраняется, пока не будет обеспечен доступ к вакцинам от коронавируса на всех континентах.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер также в очередной раз призвал жителей страны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.